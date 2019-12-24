НОВОСТИ

«Твари и подонки, кто сливает информацию»: в «Современнике» высказались о состоянии Волчек

По словам заведующей литературной частью театра Евгении Кузнецовой, в больницах поступают очень подло.

«Твари и подонки, кто сливает информацию»: в «Современнике» высказались о состоянии Волчек
Волчек находится в больнице/http://globallookpress.com/

Заведующая литературной частью театра «Современник» Евгения Кузнецова нелестно отозвалась о сотрудниках больниц, которые, как она считает, сливают прессе недостоверную информацию о здоровье художественного руководителя театра, режиссере Галине Волчек.

«У человека проблемы с легкими. Она лежит в больнице. Твари и подонки, кто сливает информацию. Причем недостоверную. Этими же словами могу назвать тех, кто потом трактует ее самыми разными способами. Я, конечно, не доктор, но идет самое настоящее нарушение врачебной тайны. В моей жизни раньше такое считалось катастрофой. Мне больше нечего сказать. Я верю, что Галина Борисовна поправится и вернется на работу», — отметила Кузнецова в интервью Радио «Комсомольская правда».

Напомним, что, по данным СМИ, Галина Волчек сейчас находится в коме. Сначала прошла информация, что у художественного руководителя театра «Современник» возникли проблемы с сердцем. Якобы ее ночью увезли в больницу на скорой помощи, где ей стало хуже.

Затем, по уточненным данным, выяснилось, что у Галины Волчек проблемы с легкими. Сейчас за жизнь прославленного режиссера, которому 86 лет, борются врачи.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Галина ВолчекГалина Волчек последние новостиЕвгения Кузнецоватеатр "Современник"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Твари и подонки, кто сливает информацию»: в «Современнике» высказались о состоянии Волчек
Интересно?
Поделись с друзьями: