«Твари и подонки, кто сливает информацию»: в «Современнике» высказались о состоянии Волчек

Заведующая литературной частью театра «Современник» Евгения Кузнецова нелестно отозвалась о сотрудниках больниц, которые, как она считает, сливают прессе недостоверную информацию о здоровье художественного руководителя театра, режиссере Галине Волчек.

«У человека проблемы с легкими. Она лежит в больнице. Твари и подонки, кто сливает информацию. Причем недостоверную. Этими же словами могу назвать тех, кто потом трактует ее самыми разными способами. Я, конечно, не доктор, но идет самое настоящее нарушение врачебной тайны. В моей жизни раньше такое считалось катастрофой. Мне больше нечего сказать. Я верю, что Галина Борисовна поправится и вернется на работу», — отметила Кузнецова в интервью Радио «Комсомольская правда».

Напомним, что, по данным СМИ, Галина Волчек сейчас находится в коме. Сначала прошла информация, что у художественного руководителя театра «Современник» возникли проблемы с сердцем. Якобы ее ночью увезли в больницу на скорой помощи, где ей стало хуже.

Затем, по уточненным данным, выяснилось, что у Галины Волчек проблемы с легкими. Сейчас за жизнь прославленного режиссера, которому 86 лет, борются врачи.