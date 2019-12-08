«Выживаем, как можем»: Дакота пригрозила уволить директора из-за декабрьских переработок

9 декабря у певицы Риты Дакоты состоится концерт в Волгограде. Накануне она сообщила своим фанатам в Instagram, что шоу переносится на другую площадку в городе, где более удобный зал. Попутно артистка рассказала о том, как живет в туре.

«Если мне мой дирик (директор, — прим. авт.) поставит ещё хоть один концерт в этом месяце, я ее уволю, — пошутила 29-летняя певица. — А если серьезно, декабрь у артистов всегда полный треш. Пашем на максималках, выживаем, как можем».

Рита поделилась, что весь день, пока ехала в микроавтобусе из Ростова-на-Дону в Волгоград, спала на задних сидениях, а в это время мужчины-коллеги заботливо укрывали ее куртками. Настолько певица устала.

Дакота добавила, что перестала снимать видео для своего блога, так как ее жизнь превратилась в однообразную череду гримерок и концертных залов. Если бы сейчас артиста вела свой влог, то он был бы попросту неинтересным.

А как у вас на работе дела? Тоже большая загрузка в ожидании новогодних праздников?