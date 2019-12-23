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Клара Новикова отреагировала на призыв Борщевой закрыть «Аншлаг»

Юмористка напомнила, что передача Регины Дубовицкой открыла много имен и артистов.

Клара Новикова отреагировала на призыв Борщевой закрыть «Аншлаг»
Клара Новикова (Фото: Globallookpress.com)

73-летняя Клара Новикова заявила, что ее мало интересует мнение экс-участницы шоу Comedy Woman. При этом заслуженная артистка России уточнила, что она не согласна с позицией Елены Борщевой. В студии Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» девушка подметила, что «Аншлаг» Регины Дубовицкой уже давно нужно было закрыть. По словам бывшей участницы КВН, она, как и многие ее ровесники, даже не предполагала, что эта юмористическая передача до сих пор выходит в эфир.

«Я не знаю, для чего ей надо закрывать «Аншлаг». От нее, что ли, зависит это?!» — сетовала Новикова в интервью gazeta.ru.

Сама Дубовицкая заявила, что ее программа все еще пользуется популярностью, чему свидетельствуют высокие рейтинги. За «Аншлаг» вступился и Владимир Винокур. Народный артист РСФСР предположил, что Борщева просто «зазвездилась». Юморист не стал скрывать: он общается с ребятами из Comedy Club и Comedy Woman.

При этом артист уточнил, что выступать с подобным предложением мог разве что человек искусства, снискавший признание и любовь зрителя. Владимир Натанович заверил, что все его коллеги по «Аншлагу» много гастролируют и собирают полные залы. А это значит, что их юмор понятен и близок публике.

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Тэги:

Владимир ВинокурКлара НовиковаЛера КудрявцеваПрограмма "Аншлаг"Программа "Секрет на миллион"Регина Дубовицкая
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Клара Новикова отреагировала на призыв Борщевой закрыть «Аншлаг»
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