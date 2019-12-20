Лера Кудрявцева: «Регина Дубовицкая поделилась самым личным»

21 декабря в 21.00 гостьей ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ станет Регина Дубовицкая. Телеведущая «Ашлага», голос которой знают даже те, кто «Аншлаг» не смотрит, впервые расскажет не о юмористах, а о себе. Дубовицкая «рассекретит» своего мужа, поговорит о дочери и внучке и признается, о чем ей до сих пор больно и страшно вспоминать…

Регина Дубовицкая появилась на свет в семье филолога и биолога. Однако ни языковые тонкости, ни загадочный мир, скрытый внутри каждого живого организма, ее не интересовали: уже в девятом классе девочка решила стать журналистом. От своей мечты Регина не отступала ни на шаг и, когда подросла, устроилась работать на радио, где чувствовала себя прекрасно. В студию постоянно приходили артисты, в том числе знаменитые, и Регина уже тогда научилась с ними ладить.

В 1987 году Регина решила попробовать свои силы на телевидении. И создала «Аншлаг», который продолжается вот уже тридцать лет – срок, по телевизионным меркам, почти фантастический. За это время Регина подружилась со многими артистами, которые выступают в «Аншлаге». Некоторых уже нет в живых, и Регина до сих пор вспоминает о них с теплом…

– Прошло время – не звонит, звоню сама – не берет, – с грустью рассказывает она о том, как не успела попрощаться с Михаилом Задорновым.

Она постоянно рядом со своими артистами, у нее почти не бывает свободного времени. В жизни Регины – постоянный «Аншлаг». То она пишет сценарии, то планирует гастроли, то пытается помирить поссорившихся супругов, то радуется за новую сложившую пару.

У самой телеведущей на семейном фронте все стабильно и перемены не предвидятся. Регина много лет замужем за доктором физико-математических наук и счастлива в браке. У супругов есть взрослая дочь и внучка, в которой они души не чают. А еще Регина обожает кошек, и кошки отвечают ей взаимностью.

Бороться с усталостью и стрессом Регине, как и каждой настоящей женщине, помогает шопинг.

– Прихожу домой и думаю: зачем я купила эту тряпку? – посмеивается над собой Дубовицкая.

Классический стиль, которому телеведущая не изменяет много лет, некоторые осуждают: мол, старомодно и безвкусно. Однако Регине на самом деле идут вещи, которые она выбирает – она не собирается меняться в угоду моде.

А еще Регина не любит откровенничать. Я благодарна ей за то, что она согласилась поговорить со мной о семье, ведь Регина бережет личную жизнь своих самых близких людей и предпочитает о них не распространяться. И все же редакторам нашей программы удалось узнать о Дубовицкой такое, о чем она не говорила даже друзьям. Как? Это загадка даже для меня – каждый раз поражаюсь справедливости поговорки о том, что все тайное рано или поздно становится явным…

Впрочем, решать будет Регина – это ее тайна и ее выбор. Узнать, какую тайну скрывает Регина Дубовицкая даже от самых близких людей, вы сможете в 21 декабря в 21.00 на НТВ.