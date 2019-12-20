Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева: «Регина Дубовицкая поделилась самым личным»

21 декабря в 21.00 гостьей ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ станет Регина Дубовицкая. Телеведущая «Ашлага», голос которой знают даже те, кто «Аншлаг» не смотрит, впервые расскажет не о юмористах, а о себе. Дубовицкая «рассекретит» своего мужа, поговорит о дочери и внучке и признается, о чем ей до сих пор больно и страшно вспоминать…

Лера Кудрявцева: «Регина Дубовицкая поделилась самым личным»
Кадр из передачи "Секрет на миллион"

Регина Дубовицкая появилась на свет в семье филолога и биолога. Однако ни языковые тонкости, ни загадочный мир, скрытый внутри каждого живого организма, ее не интересовали: уже в девятом классе девочка решила стать журналистом. От своей мечты Регина не отступала ни на шаг и, когда подросла, устроилась работать на радио, где чувствовала себя прекрасно. В студию постоянно приходили артисты, в том числе знаменитые, и Регина уже тогда научилась с ними ладить.

Кадр из передачи "Секрет на миллион"
Кадр из передачи «Секрет на миллион»

В 1987 году Регина решила попробовать свои силы на телевидении. И создала «Аншлаг», который продолжается вот уже тридцать лет – срок, по телевизионным меркам, почти фантастический. За это время Регина подружилась со многими артистами, которые выступают в «Аншлаге». Некоторых уже нет в живых, и Регина до сих пор вспоминает о них с теплом…

– Прошло время – не звонит, звоню сама – не берет, – с грустью рассказывает она о том, как не успела попрощаться с Михаилом Задорновым.

Она постоянно рядом со своими артистами, у нее почти не бывает свободного времени. В жизни Регины – постоянный «Аншлаг». То она пишет сценарии, то планирует гастроли, то пытается помирить поссорившихся супругов, то радуется за новую сложившую пару.

Кадр из передачи "Секрет на миллион"
Кадр из передачи «Секрет на миллион»

У самой телеведущей на семейном фронте все стабильно и перемены не предвидятся. Регина много лет замужем за доктором физико-математических наук и счастлива в браке. У супругов есть взрослая дочь и внучка, в которой они души не чают. А еще Регина обожает кошек, и кошки отвечают ей взаимностью.

Бороться с усталостью и стрессом Регине, как и каждой настоящей женщине, помогает шопинг.

– Прихожу домой и думаю: зачем я купила эту тряпку? – посмеивается над собой Дубовицкая.

Классический стиль, которому телеведущая не изменяет много лет, некоторые осуждают: мол, старомодно и безвкусно. Однако Регине на самом деле идут вещи, которые она выбирает – она не собирается меняться в угоду моде.

Кадр из передачи "Секрет на миллион"
Кадр из передачи «Секрет на миллион»

А еще Регина не любит откровенничать. Я благодарна ей за то, что она согласилась поговорить со мной о семье, ведь Регина бережет личную жизнь своих самых близких людей и предпочитает о них не распространяться. И все же редакторам нашей программы удалось узнать о Дубовицкой такое, о чем она не говорила даже друзьям. Как? Это загадка даже для меня – каждый раз поражаюсь справедливости поговорки о том, что все тайное рано или поздно становится явным…

Впрочем, решать будет Регина – это ее тайна и ее выбор. Узнать, какую тайну скрывает Регина Дубовицкая даже от самых близких людей, вы сможете в 21 декабря в 21.00 на НТВ.

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Тэги:

Лера КудрявцеваПрограмма "Секрет на миллион"Регина Дубовицкая
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Лера Кудрявцева: «Регина Дубовицкая поделилась самым личным»
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