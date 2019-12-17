НОВОСТИ

Приревновала к собаке: Дана Борисова не может простить дочери недавнего конфликта

Телеведущая призналась, что не скучает в отсутствие ребенка и наслаждается тишиной.

Приревновала к собаке: Дана Борисова не может простить дочери недавнего конфликта
Дана Борисова. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Дана Борисова не скучает в отсутствие дочери. Об этом сама телеведущая рассказала журналистам Teleprogramma.pro. О скандале в семье звезды стало известно в понедельник, 16 декабря, – дочь Даны – 12-летняя Полина –обнародовала проблемы во взаимоотношениях с матерью. Она рассказала, что оказалась в больнице после очередного выяснения отношений. В тот же вечер в дом, где живут мать и дочь, приезжал отец девочки и полицейские, а также органы опеки.

Дана Борисова с дочкой Полиной. Фото
Дана Борисова с дочкой Полиной. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Чуть позже стало известно, что Полина не ночевала дома, потому что отец принял решение забрать девочку к себе. Борисова призналась – по дочери она не скучает и возвращения ее не ждет, однако не исключила, что захочет, чтобы Полина вернулась к ней дней через 10.

«Пока у меня хорошее настроение, я сегодня села, спокойно писала книгу, никто не мешал, никто не говорил, что я занимаюсь ерундой. Не скучаю!» — заявила она.

Сама Борисова уверена – одной из причин недовольства Полины могла стать собака – маленькая Мишель. Дочь, скорее всего, ревновала мать к животному, потому что та считает своего питомца самым близким существом для себя. После этого школьница пыталась забрать собаку, однако потом вернула.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Борисова новостиБорисова скандалДана Борисовадочь Даны БорисовойНовости google
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Приревновала к собаке: Дана Борисова не может простить дочери недавнего конфликта
Интересно?
Поделись с друзьями: