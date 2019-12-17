Приревновала к собаке: Дана Борисова не может простить дочери недавнего конфликта

Дана Борисова не скучает в отсутствие дочери. Об этом сама телеведущая рассказала журналистам Teleprogramma.pro. О скандале в семье звезды стало известно в понедельник, 16 декабря, – дочь Даны – 12-летняя Полина –обнародовала проблемы во взаимоотношениях с матерью. Она рассказала, что оказалась в больнице после очередного выяснения отношений. В тот же вечер в дом, где живут мать и дочь, приезжал отец девочки и полицейские, а также органы опеки.

Чуть позже стало известно, что Полина не ночевала дома, потому что отец принял решение забрать девочку к себе. Борисова призналась – по дочери она не скучает и возвращения ее не ждет, однако не исключила, что захочет, чтобы Полина вернулась к ней дней через 10.

«Пока у меня хорошее настроение, я сегодня села, спокойно писала книгу, никто не мешал, никто не говорил, что я занимаюсь ерундой. Не скучаю!» — заявила она.

Сама Борисова уверена – одной из причин недовольства Полины могла стать собака – маленькая Мишель. Дочь, скорее всего, ревновала мать к животному, потому что та считает своего питомца самым близким существом для себя. После этого школьница пыталась забрать собаку, однако потом вернула.