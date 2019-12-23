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«Никогда не получала удовлетворения от толпы и славы»: Вертинская всегда хотела жить в своем мире

По словам актрисы, ей нравится бывать там, где немного народа и никто ее не достает.

«Никогда не получала удовлетворения от толпы и славы»: Вертинская всегда хотела жить в своем мире
Вертинская любит отдыхать вдали от поклонников/http://globallookpress.com/

Актриса Анастасия Вертинская в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ призналась, что несмотря на 75 лет, а именно столько исполнилось звезде на днях, ее душа не стареет. «Я просто нормально живу и все. Не знаю даже, в чем секрет», — заметила актриса.

Как отметила Вертинская, они никогда не любила шумного веселья. «Никогда не получала удовлетворения от толпы и славы. Всегда хотела быть в своем мире. Стараюсь отдохнуть для души. Я уезжаю в Италию. На майские праздники. Отдыхаю в маленьком местечке, где мало народа и меня никто не знает. Где никто не подходит, не просит интервью», — сказала Анастасия.

Также она призналась, что актрисой стала случайно. «Моя бабушка была хороший кулинар. Знала сибирскую и китайскую кухню. Она учила меня готовить. Оно мне не было нужно. А потом выяснилось, что сын Степан хочет быть ресторатором. Он попросил сделать меня у него в заведении блюда из русской кухни. Но не пельмени и борщ. Изысканные блюда», — сказала она.

Высказалась Вертинская  и о своих мужьях. Официально она была замужем только за режиссером Никитой Михалковым. Кроме того, жила гражданским браком с музыкантом Александром Градским. «У меня не было мужей. У меня был первый муж и второй. Сейчас тоже есть любовь. Люблю своего сына и его детей. Сейчас у меня на первом месте любовь к близким людям, а не к проезжающим дамам и юношам. Я все время занята чем-то. Сейчас вот выставка моей мамы, которая, кстати, была художницей, ездит по России», — заметила звезда советского кинематографа.

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«Никогда не получала удовлетворения от толпы и славы»: Вертинская всегда хотела жить в своем мире
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