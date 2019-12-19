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Анастасия Вертинская не считает Никиту Михалкова прислужником власти

Для нее бывший супруг навсегда остался добрым и отзывчивым человеком.

Анастасия Вертинская не считает Никиту Михалкова прислужником власти
Вертинская не считает Михалкова прислужником власти/http://globallookpress.com/

Актриса Анастасия Вертинская, которой исполнилось 75 лет, заявила, что не считает своего бывшего мужа режиссера Никиту Михалкова прислужником власти. «Если мы все будем оглядываться на то, какими мы были, поймем, что все были свободными и менее свободными стали, потому что свобода измерялась другими категориями», — заявила она.

Для Вертинской бывший муж остался добрым и отзывчивым человеком. Она осведомлена, что он много делает для благотворительного фонда. Собирает деньги и помогает актерам, которые состоят в Союзе кинематографистов. По словам Вертинской, к нему часто обращаются коллеги с серьезными проблемами. Все, что в его силах, режиссер делает.

Как отметила Вертинская, душа бывшего супруга остается отзывчивой и доброй. Просто он мало говорит о добрых делах, которые делает для других людей.

Как добавила актриса, она рада за Михалкова, который делает популярный телевизионный проект «Бесогон». В то же время свою гражданскую позицию она не выражает. Митинги для нее неприемлемы. Актриса считает, что все революции для России вредны, сообщает «МК».

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Анастасия Вертинская не считает Никиту Михалкова прислужником власти
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