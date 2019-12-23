«Он очень тайный и очень закрытый»: Волочкова рассказала, с кем улетает на остров

Анастасия Волочкова улетает отмечать Новый год в Таиланд. По словам звезды, она отправляется в путешествие вместе с потрясающей компанией.

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В распоряжении балерины и ее компаньонов будет целый остров. «Он очень тайный и очень закрытый», — описала его Анастасия в программе «Ты не поверишь!» на НТВ. Звезда уже в большом в предвкушении от предстоящего отпуска, ведь ей наконец-то удастся отдохнуть так, как ей хочется, без лишних глаз. Однако фотографии в Сеть она все-таки пообещала выкладывать, но только те, которые «посчитает нужным».

На вопрос журналиста, будет ли с ней ее таинственный любимый мужчина, которого она уже год тщательно скрывает от публики, балерина ответила: «Ну вы посмотрите на меня! Я молодая, красивая, сексуальная! Фору дам любым 18-летним девочкам с целлюлитом. Бывают такие варианты, вы даже не можете себе представить… Поэтому как я могу быть одна? Конечно, я не одна туда поеду».

Ранее мы писали, как Анастасия Волочкова опровергла слухи об избрании ее губернатором Орловской области. Информацию активно муссировали в Сети, особенно после появления загадочных объявлений о продаже дома, сильно похожего на дворец Волочковой. Однако выяснилось, что эту рекламу сфабриковали нечистоплотные риелторы. Они взяли фотографии интерьеров балерины в Instagram и выдали их за те, что выставлены на продажу.

То, что Волочкова может стать губернатором, она сама назвала «бредом сивой кобылы». Балерина уверена, что это очередные происки ее завистников, людей, которые из себя ничего не представляют, но при этом не прочь завоевать дешевую популярность за счет чужого имени. Любопытно, что звезды российского шоу-бизнеса вполне благоприятно восприняли новость о возможной политической карьере Волочковой. Свое одобрение высказали Татьяна Буланова и певица Жасмин. Вот только Иосиф Пригожин пришел в ужас, услышав очередную новость.