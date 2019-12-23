НОВОСТИ

«Он очень тайный и очень закрытый»: Волочкова рассказала, с кем улетает на остров

В конце декабря балерина отправляется в романтическое путешествие.

«Он очень тайный и очень закрытый»: Волочкова рассказала, с кем улетает на остров
Анастасия Волочкова. Фото Global look press

Анастасия Волочкова улетает отмечать Новый год в Таиланд. По словам звезды, она отправляется в путешествие вместе с потрясающей компанией.

В распоряжении балерины и ее компаньонов будет целый остров. «Он очень тайный и очень закрытый», — описала его Анастасия в программе «Ты не поверишь!» на НТВ. Звезда уже в большом в предвкушении от предстоящего отпуска, ведь ей наконец-то удастся отдохнуть так, как ей хочется, без лишних глаз. Однако фотографии в Сеть она все-таки пообещала выкладывать, но только те, которые «посчитает нужным».

На вопрос журналиста, будет ли с ней ее таинственный любимый мужчина, которого она уже год тщательно скрывает от публики, балерина ответила: «Ну вы посмотрите на меня! Я молодая, красивая, сексуальная! Фору дам любым 18-летним девочкам с целлюлитом. Бывают такие варианты, вы даже не можете себе представить… Поэтому как я могу быть одна? Конечно, я не одна туда поеду».

Ранее мы писали, как Анастасия Волочкова опровергла слухи об избрании ее губернатором Орловской области. Информацию активно муссировали в Сети, особенно после появления загадочных объявлений о продаже дома, сильно похожего на дворец Волочковой. Однако выяснилось, что эту рекламу сфабриковали нечистоплотные риелторы. Они взяли фотографии интерьеров балерины в Instagram и выдали их за те, что выставлены на продажу.

То, что Волочкова может стать губернатором, она сама назвала «бредом сивой кобылы». Балерина уверена, что это очередные происки ее завистников, людей, которые из себя ничего не представляют, но при этом не прочь завоевать дешевую популярность за счет чужого имени. Любопытно, что звезды российского шоу-бизнеса вполне благоприятно восприняли новость о возможной политической карьере Волочковой. Свое одобрение высказали Татьяна Буланова и певица Жасмин. Вот только Иосиф Пригожин пришел в ужас, услышав очередную новость.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ВолочковаАнастасия Волочкова последние новостиВолочкова личная жизньВолочкова новости
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Он очень тайный и очень закрытый»: Волочкова рассказала, с кем улетает на остров
Интересно?
Поделись с друзьями: