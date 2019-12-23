«Молодец!»: Буланова прокомментировала слух о назначении Волочковой губернатором

В Сети муссируют слух о назначении Анастасии Волочковой губернатором Орловской области. Якобы балерине предложили это место, и она не отказалась. Люди увидели объявления о продаже особняка звезды и пришли к выводу, что она уже пакует чемоданы и в скором времени меняет место жительства.

больше по теме Волочкова вслед за Орбакайте нарядилась в «золотое» платье в пол Балерина похвасталась праздничным образом от дизайнера.

Журналисты программы «Ты не поверишь!» на НТВ обратились к звездам отечественного шоу-бизнеса с вопросом, как бы они отнеслись к такой резкой смене карьеры Волочковой.

«Молодец! Если она знает, что может, если она готова, почему нет? Шварценеггер был губернатором Калифорнии. Никто не умер, все прекрасно», — прокомментировала Татьяна Буланова.

«Волочкова – не значит, что плохо. Она умная, мудрая женщина. Если она сделает балетные школы и бани – это уже плюс», — сказала Жасмин.

А вот Иосиф Пригожин был более категоричен. «Что вам люди плохого сделали? За что вы их так? Вы знаете, балерина должна танцевать, если это правда, то шок», — сказал продюсер.

Однако на самом деле оказалось, что никакого предложения Волочковой в Орловской области не делали, там опровергли эту информацию. Да и сама Анастасия назвала эти слухи «бредом сивой кобылы». Она убеждена, это очередные происки ее завистников. А объявления, которые появились в Сети о продаже ее дома, оказались фиктивными – фото ее интерьеров просто украли из Instagram.