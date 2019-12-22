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Первая няня Лизы и Гарри Галкиных умерла в 54 года от рака

Валентина Юдина ушла из жизни два с половиной года назад.

Первая няня Лизы и Гарри Галкиных умерла в 54 года от рака
Умерла первая няня детей Пугачевой и Галкина/https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Первая няня детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лизы и Гарри Валентина Юдина умерла от рака. Женщине был всего 54 года. В эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ был показан сюжет о женщине. На кадрах она еще живая рассказывает о жизни в звёздной семье. Женщина, в частности, говорит: «Лиза и Гарри поздно засыпают, но и встают не рано».

Валентина Юдина. Фото
Умерла первая няня Лизы и Гарри Галкиных/Кадр из программы «Звезды сошлись»

Оказывается, Валентина Юдина занималась Гарри и Лизой с роддома. Когда детям было два года, то Пугачева и Галкин стали искать другую няню, со знанием иностранных языков. В итоге Валентине Юдиной пришлось уйти.

Позже женщина хотела стать дизайнером. Певица Анна Калашникова в студии программы рассказала, что ее просили помочь женщине. Когда она ей позвонила, то Валентина Юдина сказала, что болеет. Обещала выйти на связь позже. Также женщина рассказывала Калашниковой, что ей было сложно справляться с обязанностями в доме звезд. Порой хотелось просто выйти за пределы замка знаменитостей.

Между тем журналисты программы отыскали не так давно дочь Валентины Юдиной. Та и сообщила, что ее мать ушла из жизни еще два с половиной года назад. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

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Тэги:

Алла ПугачеваАнна КалашниковаВалентина ЮдинаМаксим Галкинпрограмма "Звезды сошлись"
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Первая няня Лизы и Гарри Галкиных умерла в 54 года от рака
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