«Браво!»: Гузеева пришла в восторг от сообразительной дочки Кудрявцевой

Дочери Леры Кудрявцевой Машеньке всего годик, но она уже давно и основательно занимается с педагогом. Занятия проходят в виде занимательных игр, и малышка с удовольствием участвует в них, демонстрируя не по возрасту развитый интеллект.

На одном из последних видео, которое телеведущая продемонстрировала в своем блоге, девочка с легкостью определяет цвета, раскладывая шарики по нужным тарелочкам и учится нехитрым детским премудростям с помощью коробки и цветных ленточек, торчащих из нее. Занятия харизматичная малышка сопровождает веселым смехом.

Милое видео не смогло оставить равнодушными многочисленных пользователей Сети, включая звезд отечественного шоу-бизнеса.

«Нами так не занимались… Совершенно другое детство! Браво, Лера!», — написала в комментариях Лариса Гузеева. «Я тоже Семочке такую коробочку с ленточками делала», — сообщила Эвелина Бледанс. «Как же я люблю эту булочку», — не удержалась Ани Лорак. «Какая сладенькая», — отметилась Анна Семенович.

Также свои восторги по поводу видео с Машенькой выразили Николай Басков, Александр Ревва и другие звезды.