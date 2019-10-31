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«Браво!»: Гузеева пришла в восторг от сообразительной дочки Кудрявцевой

Годовалая Машенька проявила свой интеллект во время игры.

«Браво!»: Гузеева пришла в восторг от сообразительной дочки Кудрявцевой
Лера Кудрявцева Фото Global look press

Дочери Леры Кудрявцевой Машеньке всего годик, но она уже давно и основательно занимается с педагогом. Занятия проходят в виде занимательных игр, и малышка с удовольствием участвует в них, демонстрируя не по возрасту развитый интеллект.

На одном из последних видео, которое телеведущая продемонстрировала в своем блоге, девочка с легкостью определяет цвета, раскладывая шарики по нужным тарелочкам и учится нехитрым детским премудростям с помощью коробки и цветных ленточек, торчащих из нее. Занятия харизматичная малышка сопровождает веселым смехом.

Милое видео не смогло оставить равнодушными многочисленных пользователей Сети, включая звезд отечественного шоу-бизнеса.

«Нами так не занимались… Совершенно другое детство! Браво, Лера!», — написала в комментариях Лариса Гузеева.

«Я тоже Семочке такую коробочку с ленточками делала», — сообщила Эвелина Бледанс.

«Как же я люблю эту булочку», — не удержалась Ани Лорак.

«Какая сладенькая», — отметилась Анна Семенович.

Также свои восторги по поводу видео с Машенькой выразили Николай Басков, Александр Ревва и другие звезды.

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«Браво!»: Гузеева пришла в восторг от сообразительной дочки Кудрявцевой
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