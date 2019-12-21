Васильев дал рекомендации о выборе новогоднего наряда

Известный модельер, как никто другой знает толк в модных тенденциях. Именно поэтому он дал пару дельных советов женщинам и мужчинам, касающихся выбора праздничного аутфита.

Историк моды Александр Васильев заявил, что синий станет цветом 2020 года. Именно поэтому он порекомендовал прекрасной половине человечества выбрать наряды в тон.

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Особое внимание стоит уделить платьям с накладными плечами. Также это могут быть блузки такого фасона или жакеты.

Мужчинам, в свою очередь, тоже необходимо включить в свой образ предметы гардероба синего цвета. Это может быть пиджак или скромный аксессуар, например, бабочка.

«С белой рубашкой будет выглядеть потрясающе», — резюмировал Александр Васильев.

Напомним, недавно модельер посетил Анталью, где совсем недавно приобрел жилплощадь. Во время последней поездки он как раз занимался ремонтом квартиры. Васильев рассказал фолловерам, что уже успел повесить занавески на окна и украсить стену живописными полотнами. А во дворике под балконом историк моды устроил небольшой палисадник: он посадил там розы и аспарагус, которые купил в местном ботаническом саду.