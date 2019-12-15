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Углеводный бум: Васильев показал впечатляющий размер порции еды

Сейчас известный модельер находится в турецком городе Анталья. Искусствовед щедро делится различными снимками из теплой страны.

Углеводный бум: Васильев показал впечатляющий размер порции еды
Александр Васильев. Фото: Global Look Press

Историк моды Александр Васильев также демонстрирует свою трапезу. Он запечатлен со стаканом свежевыжатого сока в руки, а перед ним лежит огромное, донельзя забитое блюдо. На нем можно увидеть, картофель фри, рис, мясо и овощной шашлык.

По словам коллекционера, целью его пребывания в Турции стала его квартира, которую он недавно приобрел там в собственность. Все время Васильев посвятил благоустройству своего жилища.

«Вешал занавески, живописные полотна, во дворике под балконом высаживал приобретенные в местном ботаническом саду растения — розы, аспарагус…», — поделился Александр.

Историк моды добавил, что покажет результат своей работы ближе к лету. Он ждет, пока приживутся растения, а вещи, наконец, обретут свои места. В конце он передал фолловерам привет из Турции.

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Алексадр ВасильевмодельерТурцияшведский столшикарная квартира
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Углеводный бум: Васильев показал впечатляющий размер порции еды
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