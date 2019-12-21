«Это же страшно»: Погребняк показала фигуру в мини-бикини

В преддверии Нового года футболист Павел Погребняк увез жену и сыновей в теплые края. Семейство остановило свой выбор на Мальдивах.

Супруга нападающего клуба «Урал» Мария Погребняк опубликовала откровенный ролик с райского острова. На видео инстадива запечатлена выходящей из стеклянных дверей своего личного домика.

Она была облачена в мини-бикини небесного цвета с ярким принтом. Также поверх была надела легкая туника, которую девушка скинула с себя. После этого она изящно зашла в бассейн и поплыла.

Мнения подписчиков Марии разделились. Одни восхитились фигурой светской дивы, отметив, что она прекрасно выглядит. «Какое у вас тело, просто загляденье. И такая загорелая», «Статуэточка», «Шикарная фигурка, Мария, вы пример для многих. Красивая, добрая, шикарная девушка», — восторгались обожательницы.

«Фигура у вас, Мария, просто фантастическая красивая», — расхвалила Погребняк фанатка.