«На, подержи»: Мария Погребняк рассказала о начале отношений с мужем

По ее словам, Павел Погребняк в юности не оценил ее внешность.

Мария Погребняк решила пооткровенничать с подписчиками и рассказать свою историю знакомства с мужем, футболистом Павлом Погребняком. Она напомнила, что училась с ним в одной школе, однако Павел закончил ее раньше. Тем не менее, Мария общалась с ним по телефону.

Однажды она вместе с подругой ехала в метро и оказалась в одном вагоне с Павлом. Подруга подошла к тому пообщаться, а Мария осталась на своем месте. Спустя какое-то время приятельница пригласила ее присоединиться к беседе. «Я собралась и с высоко поднятой головой, на очень большом пафосе подошла к ним, выглядела я тогда сногсшибательно», — рассказала Погребняк.

Она призналась, что была уверена в том, что Павел «поплывет». Она была убеждена, что он сделает ей комплимент, однако все случилось не так. По словам Марии, Павел тут же повесил ей на плечо тяжелую спортивную сумку с фразой: «На, подержи, что, зря подошла?» «Я офигела, но помогла», — признается жена футболиста.

Напомним, Павел и Мария Погребняк женаты уже пять лет. Пара воспитывает троих сыновей.