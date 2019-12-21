«Весь в деда Саню!»: Куценко оценил финскую польку в исполнении внука Стриженовых

Телеведущая Екатерина Стриженова в Instagram поделилась зажигательным танцем, который исполнил ее годовалый внук Петр, или Петя Петрович, как его называют все домочадцы. На кадрах видеозаписи можно увидеть, как «молодой человек» лихо отплясывает, пока бабушка все снимает на видео.

«Когда очень понравилась финская полька и устоять было невозможно! Но, мне кажется, что по кругу уже пошла лезгинка…», — заявила довольная бабушка.

В комментариях между тем отметились друзья Стриженовых. К примеру, актер Гоша Куценко высказался о танце Петра Петровича: «Весь в деда Саню!»

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Телеведущая Елена Малышева также не осталась в стороне. «Победитель программы танцы», — заявила популярная телеведущая.

Петя – сын старшей дочери семейства Стриженовых Анастасии. Он родился в апреле 2018 года. Вместе с мужем финансистом Петром Грищенко Анастасия проживает в Нью-Йорке. Впрочем, она довольно частый гость в России, куда приезжает со своим семейством к звездным родителям.