Звездный стиль

Достаточно смело: Екатерина Стриженова вышла в свет в прозрачной блузке

Известной телеведущей сейчас 51 год.

Достаточно смело: Екатерина Стриженова вышла в свет в прозрачной блузке
Стриженова вышла в свет в прозрачной блузке/http://globallookpress.com/

Телеведущая Екатерина Стриженова стала одной из самых ярких звезд на премии «Событие года» в кинотеатре «Иллюзион». На красной дорожке она появилась вместе со своим супругом Александром Стриженовым. Награды на премии вручаются за достижения в области кино и телевидения.

Екатерина Стриженова с мужем. Фото
Стриженова вышла в свет в прозрачной белой блузке. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Перед гостями праздничной церемонии 51-летняя Екатерина Стриженова появилась в черной юбке с завышенной талией и прозрачной белой блузке с объемными рукавами. В дополнение к ее эффектному наряду шел черный клатч.

Публика не скрывала своего восхищения одной из самых эффектных дам российского телевидения. Правда, некоторые заметили, что выходить в свет в такой полупрозрачной блузке достаточно смело. Также гости церемонии отметили, что вообще-то Стриженова уже бабушка. Кстати, ее супруг Александр не отходил от супруги ни на шаг.

Напомним, что Екатерина и Александр Стриженов вместе уже 32 года. У них есть две дочери. Старшая Настя чуть больше года назад родила сына Петра. Екатерина Стриженова часто выкладывает в Сеть снимки своего внука, от которого без ума. К примеру, недавно она демонстрировала «тяжелое пробуждение» мальчика. Петр Петрович, как его называют родственники, никак не хотел просыпаться, сообщает «Комсомольская правда».

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Александр СтриженовЕкатерина СтриженоваПремия "Событие года"
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Достаточно смело: Екатерина Стриженова вышла в свет в прозрачной блузке
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