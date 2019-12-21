НОВОСТИ

Анастасия Вертинская с помощью сестры сделала ремонт на даче отца

Актрисы какое-то время конфликтовали, но сейчас живут очень дружно.

Анастасия Вертинская с помощью сестры сделала ремонт на даче отца
Вертинская с сестрой сделали ремонт на даче отца/http://globallookpress.com/

Актриса Анастасия Вертинская, которой несколько дней назад исполнилось 75 лет, с помощью сестры Марианны отремонтировала дачу своего отца. Об этом было рассказано в программе «Идеальный ремонт».

Отметим, что Александр Вертинский, отец знаменитых сестер, никогда не жаловался на скрипящие полы и стены. Как известно, мужчина много лет жил в эмиграции. После возвращения его в родную страну у него за столом на даче собирались ученые. Он много рассказывал о времени, проведенном в эмиграции.

Между тем несколько лет назад сестры Вертинские взялись за ремонт. Сейчас на даче полный порядок. Особенно радует глаз красивая люстра в классическом стиле. В этом же стиле выполнена и потолочная розетка из бельгийского полиуретана. В зоне столовой стоят два дубовых буфета со стеклами.

Как сказала Марианна Вертинская, которая раньше конфликтовала с сестрой, а сейчас не разлей вода, в гостиной много места выделено под стенд с фотографиями семейства. Здесь можно узнать о вкладе данной семьи в развитие культуры России. Как заметила актриса, если бы ее родители были живы, то очень порадовались переменам на даче. Хотя, как она добавила, они наверняка все видят и рады за своих дочерей.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ВертинскаяМарианна ВертинскаяПрограмма "Идеальный ремонт"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Анастасия Вертинская с помощью сестры сделала ремонт на даче отца
Интересно?
Поделись с друзьями: