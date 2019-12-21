Анастасия Вертинская с помощью сестры сделала ремонт на даче отца

Актриса Анастасия Вертинская, которой несколько дней назад исполнилось 75 лет, с помощью сестры Марианны отремонтировала дачу своего отца. Об этом было рассказано в программе «Идеальный ремонт».

Отметим, что Александр Вертинский, отец знаменитых сестер, никогда не жаловался на скрипящие полы и стены. Как известно, мужчина много лет жил в эмиграции. После возвращения его в родную страну у него за столом на даче собирались ученые. Он много рассказывал о времени, проведенном в эмиграции.

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Между тем несколько лет назад сестры Вертинские взялись за ремонт. Сейчас на даче полный порядок. Особенно радует глаз красивая люстра в классическом стиле. В этом же стиле выполнена и потолочная розетка из бельгийского полиуретана. В зоне столовой стоят два дубовых буфета со стеклами.

Как сказала Марианна Вертинская, которая раньше конфликтовала с сестрой, а сейчас не разлей вода, в гостиной много места выделено под стенд с фотографиями семейства. Здесь можно узнать о вкладе данной семьи в развитие культуры России. Как заметила актриса, если бы ее родители были живы, то очень порадовались переменам на даче. Хотя, как она добавила, они наверняка все видят и рады за своих дочерей.