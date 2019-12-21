«Разные, но обе такие клевые»: Бородина показала забавный ролик с дочками

Телеведущая души не чает в своих наследницах — Марусе и Тее. Все свое свободное время она посвящает только им.

Накануне телеведущая Ксения Бородина опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм новый пост. На видео запечатлены ее девочки. Младшая обвиняет старшую в том, что та якобы не делится игрушками.

«Стукач», — подписала ролик знаменитость.

Тем временем, Маруся своей вины не признает. По ее словам, она ничего не запрещала сестре.

больше по теме Бородина накричала на беременную Сашу Черно, которая унижает мужа Известная телеведущая не смогла сдержать эмоций.

Некоторые поклонники пришли в восторг от трогательной записи. Многие отметили, что обе девочки очень сильно подросли. «Как же она большая стала Тея», «Красивая Мару просто не реальная и воспитанная и умная. Кому-то сильно по жизни повезет», «Маруся, молодец, такая разумная девочка», «Как выросла красавица младшая, старшую догнала почти», — восхищались фолловеры.