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«Разные, но обе такие клевые»: Бородина показала забавный ролик с дочками

Телеведущая души не чает в своих наследницах — Марусе и Тее. Все свое свободное время она посвящает только им.

«Разные, но обе такие клевые»: Бородина показала забавный ролик с дочками
Ксения Бородина. Фото: Global Look Press

Накануне телеведущая Ксения Бородина опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм новый пост. На видео запечатлены ее девочки. Младшая обвиняет старшую в том, что та якобы не делится игрушками.

«Стукач», — подписала ролик знаменитость.

Тем временем, Маруся своей вины не признает. По ее словам, она ничего не запрещала сестре.

Некоторые поклонники пришли в восторг от трогательной записи. Многие отметили, что обе девочки очень сильно подросли. «Как же она большая стала Тея», «Красивая Мару просто не реальная и воспитанная и умная. Кому-то сильно по жизни повезет», «Маруся, молодец, такая разумная девочка», «Как выросла красавица младшая, старшую догнала почти», — восхищались фолловеры.

«Какие они разные, но обе такие клевые» — резюмировала фанатка.

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«Разные, но обе такие клевые»: Бородина показала забавный ролик с дочками
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