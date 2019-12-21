«Разные, но обе такие клевые»: Бородина показала забавный ролик с дочками

Накануне телеведущая Ксения Бородина опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм новый пост. На видео запечатлены ее девочки. Младшая обвиняет старшую в том, что та якобы не делится игрушками.
«Стукач», — подписала ролик знаменитость.
Тем временем, Маруся своей вины не признает. По ее словам, она ничего не запрещала сестре.
Некоторые поклонники пришли в восторг от трогательной записи. Многие отметили, что обе девочки очень сильно подросли. «Как же она большая стала Тея», «Красивая Мару просто не реальная и воспитанная и умная. Кому-то сильно по жизни повезет», «Маруся, молодец, такая разумная девочка», «Как выросла красавица младшая, старшую догнала почти», — восхищались фолловеры.
«Какие они разные, но обе такие клевые» — резюмировала фанатка.