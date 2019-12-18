Преображение: Бородина сделала модную укладку в стиле афро

Ксения Бородина — известная телеведущая. За последние годы у нее изменился вкус в одежде, прическах и не только. Теперь девушка часто делится своими бьюти-находками. Этой зимой брюнетке уже приглянулось плюшевое пальто «Тедди». Также она любит носить джинсы с завышенной талией и броские блузки и рубашки. А вот прическу звезда меняет редко. Она привыкла стричь волосы по плечи и красить их в благородный шоколадный оттенок.

Однако перед Новым годом Ксения решилась на эксперимент. Она сделала модную укладку в стиле афро. На новых фото телеведущая предстала с объемной прической и мелкими кудряшками. Для очередных съемок она облачилась в сверкающее мини-платье, которое дополнила широким черным поясом в тон туфлям. макияж в нюдовых тонах завершил образ.

Но свой пост в соцсети Бородина посвятила не прическе, а плохой совершенно не праздничной погоде и слишком насыщенному декабрю. «Силы мои покинули меня и так каждый год в декабре! Ты просто энергетический вампир! Ощущение, что это не конец года, а конец света, какое в **** Новогоднее настроение, тут бы до кровати доползти! 33 Мероприятия у одного и другого ребенка! Работы в 5 раз больше! Пробки 10 баллов! Погода какашка», — пожаловалась телеведущая.

Поклонники призвали девушку не грустить. Многим понравилась ее укладка. К слову, не так давно она уже завивала мелкие кудри. Похоже, что и самой Ксении такая прическа пришлась по душе. «Афробородуля», «Ксения вам очень идет эта прическа», «Кудряшка Ксю», «Бородуль, ну ты огнищеее прям. Тебе все очень-очень идет», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что афро кудри набирают популярность. Этот тренд уже поддержали: дочка Веры Брежневой, сестра Жанны Фриске и Оксана Федорова.