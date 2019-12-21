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Матвеев поделился одним из первых совместных кадров с Боярской

Актер поздравил свою знаменитую супругу с днем рождения.

Матвеев поделился одним из первых совместных кадров с Боярской
Матвеев поздравил жену с днем рождения/http://globallookpress.com/

Актер Максим Матвеев в Instagram поздравил свою супругу, актрису Елизавету Боярскую, с днем рождения. Дочери «главного мушкетёра страны» Михаила Боярского исполнилось 34 года.

Как заметил Матвеев, он не будет писать пожелания супруге. Они сказаны лично, и эти слова не для всех. Как сказал актер, он просто хочет поделиться радостью в этот счастливый день. У его любимой супруги день рождения и он не может не сообщить об этом всему миру.

«И это вау, как круто… И что это ты; и что ты такая, какая есть; и что два парня и еще уйма всяческих «что» ни в сказке, ни пером… Люблю! Я всё, теперь ваша очередь!» — заявил Максим Матвеев, обращаясь к подписчикам.

Также актер отметил, что нашел одну из первых совместных фотографий с женой. Она была сделана почти десять лет назад. Напомним, что в браке известные актеры с 2010 года. У них двое сыновей — Андрей и Григорий, которому недавно исполнился годик. Кстати, Боярская отреагировал на пост мужа. Она кратко написала: «Люблю». В ответ Матвеев добавил: «Люблю – трамвай куплю».

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Андрей МатвеевГригорий МатвеевЕлизавета БоярскаяМаксим МатвеевМихаил Боярский
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Матвеев поделился одним из первых совместных кадров с Боярской
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