Матвеев поделился одним из первых совместных кадров с Боярской

Актер Максим Матвеев в Instagram поздравил свою супругу, актрису Елизавету Боярскую, с днем рождения. Дочери «главного мушкетёра страны» Михаила Боярского исполнилось 34 года.

Как заметил Матвеев, он не будет писать пожелания супруге. Они сказаны лично, и эти слова не для всех. Как сказал актер, он просто хочет поделиться радостью в этот счастливый день. У его любимой супруги день рождения и он не может не сообщить об этом всему миру.

«И это вау, как круто… И что это ты; и что ты такая, какая есть; и что два парня и еще уйма всяческих «что» ни в сказке, ни пером… Люблю! Я всё, теперь ваша очередь!» — заявил Максим Матвеев, обращаясь к подписчикам.

Также актер отметил, что нашел одну из первых совместных фотографий с женой. Она была сделана почти десять лет назад. Напомним, что в браке известные актеры с 2010 года. У них двое сыновей — Андрей и Григорий, которому недавно исполнился годик. Кстати, Боярская отреагировал на пост мужа. Она кратко написала: «Люблю». В ответ Матвеев добавил: «Люблю – трамвай куплю».