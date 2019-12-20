НОВОСТИ

Ольга Зарубина попалась на удочку любовника-афериста

Мужчина представлялся Георгием Делиевым из «Маски-шоу».

Ольга Зарубина попалась на удочку любовника-афериста
Зарубина попалась на удочку афериста/http://globallookpress.com/

Бывшая жена музыканта Александра Малинина Ольга Зарубина рассказала, как попала на удочку любовника-афериста. Несколько месяцев назад некий мужчина стал писать ей по Интернету. Он представлялся Георгием Делиевым, звездой «Маски-шоу».

«Он признавался мне в любви. Говорил, что жить без меня не может. Мне его страничка в Сети не показалась подозрительной», — заявила Ольга Зарубина.

Как отметила бывшая супруга Александра Малинина, в какой-то момент мужчина перешел в наступление. Он стал писать, что безумно влюбился. Сама Ольга Зарубина также, что называется, втянулась. Мужчина стал говорить, что увезет возлюбленную в Японию и Турцию. Даже прислал фото номера отеля в Турции, который намеревался снять.

Вскоре мужчина прислал сообщение, что находится в больнице. Он попросил крупную сумму денег в долг. Позже обещал все вернуть. Зарубина решила обо всем рассказать своей дочери Кире, которая быстро вернула мать с небес на землю. Дочь Зарубиной пыталась связаться с мужчиной, но он не отвечал на звонки.

В итоге Кира связалась с настоящим Георгием Делиевым. Шоумен рассказал, что уже давно живет в Нью-Йорке. При этом отметил, что устал бороться с мошенниками. Зарубина отметила, что сейчас наступил ужасный век. Никому нельзя доверять, сообщает «Собеседник».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр МалининГеоргий ДелиевНью-ЙоркОльга Зарубина
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ольга Зарубина попалась на удочку любовника-афериста
Интересно?
Поделись с друзьями: