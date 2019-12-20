Ольга Зарубина попалась на удочку любовника-афериста

Бывшая жена музыканта Александра Малинина Ольга Зарубина рассказала, как попала на удочку любовника-афериста. Несколько месяцев назад некий мужчина стал писать ей по Интернету. Он представлялся Георгием Делиевым, звездой «Маски-шоу».

«Он признавался мне в любви. Говорил, что жить без меня не может. Мне его страничка в Сети не показалась подозрительной», — заявила Ольга Зарубина.

Как отметила бывшая супруга Александра Малинина, в какой-то момент мужчина перешел в наступление. Он стал писать, что безумно влюбился. Сама Ольга Зарубина также, что называется, втянулась. Мужчина стал говорить, что увезет возлюбленную в Японию и Турцию. Даже прислал фото номера отеля в Турции, который намеревался снять.

Вскоре мужчина прислал сообщение, что находится в больнице. Он попросил крупную сумму денег в долг. Позже обещал все вернуть. Зарубина решила обо всем рассказать своей дочери Кире, которая быстро вернула мать с небес на землю. Дочь Зарубиной пыталась связаться с мужчиной, но он не отвечал на звонки.

В итоге Кира связалась с настоящим Георгием Делиевым. Шоумен рассказал, что уже давно живет в Нью-Йорке. При этом отметил, что устал бороться с мошенниками. Зарубина отметила, что сейчас наступил ужасный век. Никому нельзя доверять, сообщает «Собеседник».