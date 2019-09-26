«Он страдал от одиночества»: Зарубина рассказала о последних днях Числова

Однажды актер забежал к ней на сцену во время выступления, но охранники выгнали его.

Ольга Зарубина дружила с актером Александром Числовым семь лет. Он обожал ее творчество и был частым гостем на концертах. На одном из последних выступлений певицы актер попал в неприятную ситуацию, которую Зарубина до сих пор не может забыть.

О злоупотреблении артистом спиртными напитками Ольга знала. Много раз пыталась повлиять на него, но это было бесполезно, пишет «Собеседник».

«Думаю, что его пристрастие к алкоголю появилось из-за непонимания окружающих его людей. Он страдал от одиночества», — считает певица.

Удручало его и амплуа чудака-алкоголика, которое привязалось к нему в кино. Никаких других ролей ему не предлагали, а он до последнего мечтал когда-нибудь сыграть главную роль – чтобы это был серьезный человек, с серьезными мыслями и поступками.

Однако в жизни Числов упорно продолжал играть всю ту же роль чудака-выпивохи. Зарубина вспомнила свой последний концерт, который посетил Александр. В антракте кто-то из зрителей налил ему горячительного, актер слегка под шафе выскочил на сцену, когда Ольга запела его любимую песню «Так не должно быть», и стал перехватывать у нее микрофон, чтобы подпеть ей. Охрана с позором выгнала его со сцены.