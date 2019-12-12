Эвелина Бледанс рассказала о встрече с привидениями в старинном французском замке

Актриса Эвелина Бледанс заявила, что встречала в своей жизни привидения. Однажды она вместе со своим сыном Семеном ночевала во французском замке. Как она заверила, там водился полтергейст.

«Например, ко мне в комнату приходил дух военного и присаживался на кровать. Я тогда только развелась. Видимо, хотел предложение сделать», — заметила звезда.

Рассказала популярная телеведущая и еще несколько интересных фактов из своей жизни. Как отметила Эвелина Бледанс, раньше ей, к примеру, приходилось симулировать болезнь. Она таким образом просто не хотела ходить в школу, прогуливала уроки. Звезда добавила, что сейчас все дети сидят в компьютерах. В ее время ребятам хотелось просто выспаться, поваляться в кровати и послушать музыку. Как она считает, у каждого поколения свои интересы.

Также Эвелина Бледанс заметила, что очень стеснялась своего прошлого. Она, к примеру, не переваривает свой образ медсестры из «Маски-шоу». Он, конечно, стал культовым, но подпортил ей актерскую карьеру. Все режиссеры видели в ней сексуальную дуру с декольте и длинными ногами. Ей порой просто отказывали в хороших ролях, сообщает «СтарХит».