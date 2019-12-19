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«Не могу простить предательства»: Волчек ушла от Евстигнеева после его измены

Как сказала режиссер, жить по двойным стандартам она не захотела.

«Не могу простить предательства»: Волчек ушла от Евстигнеева после его измены
Волчек не простила Евтигнеева/http://globallookpress.com/

Художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек много лет назад не смогла простить измены своего тогдашнего мужа актера Евгения Евстигнеева. Супруг изменил ей, когда их совместному сыну Денису еще не было трех лет. Как сказала звезда, Евгений был прекрасным отцом. Но жить по двойным стандартам она не захотела.

По словам звезды, однажды она сказала мужу фразу, после которой их дальнейшая совместная жизнь уже была невозможна: «Если у тебя хватило мужества предать меня, то почему не хватает в этом признаться?» Спустя несколько лет актер заявил, что его бывшая супруга своим максимализмом испортила ему жизнь.

«Если надо быть жесткой, тоже могу. Не могу простить предательства. Никому. И мужу не смогла. И артистам», — заявила Галина Волчек.

Кстати, артисты, которых она беззаветно любит, порой действительно ее предавали. К примеру, однажды в ее театре пришлось отменять спектакль: один известный артист неожиданно заболел. Зрители, которые вынуждены были сдавать билеты на постановку, высказывали свое возмущение. На следующий день выяснилось, что артист лукавил. Он играл в антрепризе в другом театре в тот же вечер. Естественно, что с ним пришлось расстаться, сообщает «АиФ».

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Галина ВолчекГалина Волчек последние новостиЕвгений Евстигнеев
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«Не могу простить предательства»: Волчек ушла от Евстигнеева после его измены
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