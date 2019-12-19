«Вас покупают по дешевке»: Волчек осудила артистов, которые меняют театр на кино

Художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек нелестно высказалась о тех артистах, которые «забывают» о работе в театре, когда им поступают интересные предложения сняться в сериалах или кинофильмах. Часто из-за этого нарушается в театре график репетиций, что негативно сказывается на рабочем процессе.

«Вас покупают по дешевке. И мне больно это видеть! А в это время ваш родной дом, ваш театр вынужден вертеться волчком, чтобы организовать новую репетицию и каждый актер пришел бы», — заявила Галина Волчек.

Как считает художественный руководитель «Современника», в кинематограф актеры идут вовсе не за искусством, а за длинным рублем. При этом она считает, что потом таким горе-актерам будет сложно восстановить свое доброе имя в театре, репутацию, как она уверяет, очень легко потерять.

Добавим, что за своих артистов из «Современника» Галина Волчек готова на все. Причем она помогает не только актерам, но и простым рабочим. Не так давно, к примеру, она просила, чтобы дали квартиру одному из сотрудников. Он жил в крохотной комнате в коммуналке с большой семьей. В итоге она добилась, чтобы рабочему решили вопрос с жильем, сообщает «АиФ».