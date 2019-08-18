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Садальский вспомнил первую поездку Волчек в США

Актер рассказал, как режиссер разрекламировала американцам советский рубль.

Садальский вспомнил первую поездку Волчек в США
Станислав Садальский дорожит дружбой с 85-летней Галиной Волчек. Фото: globallookpress.com

Станислав Садальский поделился в Instagram совместным снимком с режиссером «Современника» Галиной Волчек. 68-летний актер рассказал фолловерам о первой поездке Волчек в США, куда она была приглашена владелицей хьюстонского Alley Theatre Ниной Вэнс, чтобы поставить спектакль. Вэнс заинтересовала пьеса «Эшелон», пользовавшаяся большим успехом в «Современнике». По словам Садальского, выбор американцев был не случайным – женщина-режиссер в то время привлекла всеобщее внимание.

«Ее показывали и рекламировали, как … чудо-чудное», – написал Садальский в блоге.

Актер вспомнил, что во время встречи с американцами Галина Волчек разрекламировала советский рубль. Режиссер поведала зрителям, что на эти деньги можно купить кофе, пирожное и сходить в парикмахерскую. Рассказ Волчек вызвал восторг американцев.

В конце своего рассказа Садальский понастальгировал об ушедшей эпохе, с сожалением заметив, что теперь на рубль нельзя ничего купить, а билет в кино стоит дороже 100 рублей.

Ранее Садальский заступился за Ольгу Бузову, которую раскритиковали за шутку про блокадницу. Актер заявил, что считает певицу не злобной, поэтому посоветовал пользователям не принимать ее слова близко к сердцу и не обижаться на высказывание.

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Галина ВолчекИнтересная историяСтанислав Садальский

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Садальский вспомнил первую поездку Волчек в США
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