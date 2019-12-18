«Его извинения приняты»: Фадеев простил Олега Майами и отдал ему песни

Продюсер Максим Фадеев простил певца Олега Майами и готов отдать права на песни, выпущенные во время его сотрудничества с лейблом Malfa. Об этом композитор рассказал изданию Super. Причиной доброты маэстро послужили извинения молодого артиста, которые тот высказал на одном из публичных интервью накануне.

Певец рассказал, что поссорился с продюсером из-за дурацкой причины — покрасил волосы в белый цвет. Фадееву это не понравилось, и он приостановил проект Олега. Ситуацию усугубила директор Malfa, которая плела свои интриги. Мужчинам стоило поговорить лично, но этого не произошло, что только усугубило недопонимание. Потом в дело вмешалась Наргиз, у которой был свой конфликт с композитором. Майами стал поддерживать ее и выдавать в Сеть едкие высказывания насчет босса.

За свои слова певцу сейчас стыдно. Фадаеев услышал об этом в интервью и оттаял относительно молодого человека. Напомним, ранее он раздал права на песни всем своим артистам, кроме Наргиз и Олега.

«Если это искренний порыв человека, и им руководит совесть, ему можно поаплодировать. Значит, его душа на месте и не все потеряно: человек еще сможет реабилитироваться. Его извинения приняты, поэтому он может спокойно забрать музыкальный контент, работать с ним и зарабатывать деньги. Компании ничего не нужно, она всегда дает зарабатывать артистам», — высказался Фадеев относительно Майами, пожелав ему удачи в дальнейшем творчестве.

Насчет своего центра Malfa продюсер отметил, что компания продолжает существовать и функционирует, просто он избавился от прежнего состава артистов.