Ольга Кормухина рассказала, чем занимается ее 19-летняя дочь Анатолия

Певица Ольга Кормухина в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала об увлечениях своей девятнадцатилетней дочери Анатолии. Девушка, у которой очень необычное имя, родилась в браке с музыкантом группы «Парк Горького» Алексеем Беловым в 2000 году.

«Анатолия учится в Британской высшей школе дизайна в Москве. У нас в семье достаточно забавно получается. Мой папа мечтал петь, а в итоге певицей стала я. Я мечтала в детстве стать модельером, а теперь этим увлечена моя дочь. Думаю, что у нее все получится», — сказала Ольга Кормухина.

Как отметила звезда, в свободное время ее дочь делает интервью со звездами. Девушка прекрасно ориентируется в мировой музыке. Причем Кормухина и Белов сами порой в шоке от ее знаний в этой области.

«Дети – это интеллект матери. Интеллект – это способность воспринимать мир, умение его анализировать и преобразовывать», — отметила Ольга Кормухина, говоря о своем ребенке.