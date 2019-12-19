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Ольга Кормухина рассказала, чем занимается ее 19-летняя дочь Анатолия

По словам исполнительницы, девушка прекрасно разбирается в мировой музыке.

Ольга Кормухина рассказала, чем занимается ее 19-летняя дочь Анатолия
Кормухина рассказала об увлечениях дочери/http://globallookpress.com/

Певица Ольга Кормухина в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала об увлечениях своей девятнадцатилетней дочери Анатолии. Девушка, у которой очень необычное имя, родилась в браке с музыкантом группы «Парк Горького» Алексеем Беловым в 2000 году.

«Анатолия учится в Британской высшей школе дизайна в Москве. У нас в семье достаточно забавно получается. Мой папа мечтал петь, а в итоге певицей стала я. Я мечтала в детстве стать модельером, а теперь этим увлечена моя дочь. Думаю, что у нее все получится», — сказала Ольга Кормухина.

Как отметила звезда, в свободное время ее дочь делает интервью со звездами. Девушка прекрасно ориентируется в мировой музыке. Причем Кормухина и Белов сами порой в шоке от ее знаний в этой области.

«Дети – это интеллект матери. Интеллект – это способность воспринимать мир, умение его анализировать и преобразовывать», — отметила Ольга Кормухина, говоря о своем ребенке.

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Тэги:

"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алексей БеловАлла ДовлатоваАнатолия БеловаОльга Кормухина
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Ольга Кормухина рассказала, чем занимается ее 19-летняя дочь Анатолия
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