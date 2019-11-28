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Ольга Кормухина перестала здороваться с Полиной Гагариной

Всему виной конфликт из-за песни Виктора Цоя «Кукушка».

Ольга Кормухина перестала здороваться с Полиной Гагариной
Кормухина и Гагарина не общаются/http://globallookpress.com/

Продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что певица Ольга Кормухина не здоровается с Полиной Гагариной. Не так давно две звезды столкнулись в Кремлевском дворце на мероприятии. При этом Кормухина сделала вид, что не замечает Гагарину. Напомним, что конфликт у звездных исполнительниц произошел из-за песни Виктора Цоя «Кукушка». Кормухина считает, что Гагарина своровала ее аранжировку.

Полина Гагарина. Фото
Кормухина считает,что Гагарина своровала ее аранжировку/http://globallookpress.com/

Отметим, что сам Пригожин в этом конфликте на стороне Полины Гагариной. Он считает, что Кормухина просто привлекает к себе повышенное внимание.

«Надо было обвинять аранжировщика, продюсера. Певица не обязана знать, как звучат все аранжировки на свете. А вокальную аранжировку она не украла, а спела абсолютно по-своему», — заявил Иосиф Пригожин.

Как добавил продюсер, его жена Валерия также открыто выступила на стороне Полины Гагариной. По его словам, сегодня многими людьми в мире шоу-бизнеса правит лицемерие и стремление к личной выгоде. Он вспомнил, что примерно то же самое было и во времена Советского Союза. В качестве примера он привел громкую советскую историю с виолончелистом Мстиславом Ростроповичем и певицей Галиной Вишневской. От них также в свое время отвернулись все друзья по творческому цеху, сообщает «Комсомольская правда».

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Ольга Кормухина перестала здороваться с Полиной Гагариной
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