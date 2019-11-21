Мединский допустил перенос иностранных кинопремьер в новогодние праздники

Релизы зарубежных киноновинок могут быть искусственно перенесены, если помешают отечественным премьерам. Об этом заявил глава Минкульта Владимир Мединский. Однако он отметил, что подобных прецедентов пока не случалось, — передаёт ТАСС.

По словам Мединского, такие манипуляции могут быть предприняты «в интересах зрителей», чтобы дать возможность посмотреть оба фильма.

«Если фильмы плохие, ради них ничего не сдвигается», — сказал глава Минкульта.

Он рассказал, что сам больше всего ожидает выхода фильмов «Союз спасения» и продолжения «Притяжения».

Ранее Teleprogramma.pro писала, что Владимир Мединский выразил недовольство Фондом кино. По словам министра, фонду не удалось справиться с двумя задачами: продвижением российских картин за рубежом и развитием кинотеатров в малых российских городах.