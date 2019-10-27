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«Второй раз уже слегает»: Кормухина посмеялась над болезнями Гагариной

Певица резко высказалась в адрес коллеги, у которой возникли проблемы со здоровьем.

«Второй раз уже слегает»: Кормухина посмеялась над болезнями Гагариной
Кормухина посмеялась над болезнями Гагариной/globallookpress.com

Певица Ольга Кормухина в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказалась о болезни Полины Гагариной. Напомним, что несколько дней назад победительница проекта «Фабрика звезд-2» заявила, что вынуждена отменить по состоянию здоровья свой концерт в Екатеринбурге.

Полина Гагарина. Фото
Гагарину обвиняют в том, что она своровала аранжировку песни «Кукушка» у Кормухиной/http://globallookpress.com

«Уже второй раз она слегает. Не знаю. Вот тут недавно был день города Подольска. Там была и она, и я. Там зашел директор, которого мы давно знаем и любим. Он сказал: «У меня там проблема. Гагарина при смерти». А я ему на это ответила: «А что она тогда приехала? Вот. На улицу она уже не вышла. Может и правда человек болеет», — заявила Ольга Кормухина.

Отметим, что такой ехидный комментарий вовсе не случаен. Дело в том, что, как считает Кормухина, Гагарина своровала у нее аранжировку песни «Кукушка» Виктора Цоя. В записи ей помогал композитор Константин Меладзе.

Ранее Кормухина говорила, что Цой бы ей аплодировал. Она вложила всю свою душу в аранжировку, а Гагарина поступила нечестно. Сама исполнительница никак не комментирует скандальную ситуацию.

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Ольга КормухинаПолина ГагаринаПрограмма "Ты не поверишь!"
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«Второй раз уже слегает»: Кормухина посмеялась над болезнями Гагариной
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