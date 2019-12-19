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«Я знаю побочные эффекты»: Наргиз решилась на четвертого ребенка

Певица в свои 49 лет начинает жизнь заново.

«Я знаю побочные эффекты»: Наргиз решилась на четвертого ребенка
Наргиз. YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр

Наргиз Закирова на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» заявила, что в свои 49 лет она «абсолютно обнулилась». Звезда полностью пересмотрела свою жизнь и решила начать все заново. Психологический перелом отразился на ней настолько, что певица даже отважилась на ребенка. Кстати, уже четвертого, у нее есть две дочери — Сабина и Лейла, сын Ауэль, а также пятилетний внук Ной.

«В 49 лет я стала совсем другим человеком, спала с меня вся «шелуха». Я беспощадная, ломающая стереотипы, совершенно свободная», — сказала она.

YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр. Фото
YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!», стоп-кадр

С этим ощущением Наргиз решила наплевать на штампы о том, что после сорока детей иметь уже поздно, и задумала родить малыша. Однако вердикт врачей был печальным: певице сказали, что «ее время ушло».

Стимулировать свой организм искусственно звезда не пожелала.  «Я знаю очень страшные побочные эффекты», — сказала она. Но отказываться от мечты не стала, теперь в планах Наргиз — усыновление грудничка. Будущая мать уже продумала его будущее, она хочет отказаться от детского сада и школы и полностью перевести ребенка на домашнее обучение.

Жить усыновленный малыш будет на две страны — Россию и США. Артистка призналась, что у нас она не чувствует себя под защитой государства в отличие от Америки. Именно поэтому ее дети живут на Западе.

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«Я знаю побочные эффекты»: Наргиз решилась на четвертого ребенка
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