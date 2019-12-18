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«Прибыли больше нет»: Наргиз объяснила, почему Фадеев распустил лейбл

Певица считает, что это произошло из-за нее.

«Прибыли больше нет»: Наргиз объяснила, почему Фадеев распустил лейбл
Максим Фадеев Фото Global look press.

17 декабря Олег Майами выдвинул свою версию о причине роспуска лейбла MALFA Максимом Фадеевым. По его словам, в компании долгое время работал плохой менеджер, который плел закулисные интриги и обманывал Макса в финансах.

18 декабря певица Наргиз появилась в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» со своей теорией. Она уверенна, что лейбл развалился из-за ее ухода. «Действующий артист ушел, лошадка больше не поедет на гастроли, прибыли больше нет», — заявила певица.

По ее словам, разлад в коллективе лейбла MALFA начался вовсе не 2 года назад, когда заболел Фадеев. Он с самого начала уделял ей мало внимания, предпочитая общаться с Серябкиной. И относился к Наргиз, как к посредственности.

Появившись в лейбле, она целый год гастролировала со старыми песнями Максима, а также перепевая чужие композиции. По сути, за все время работы он создал для нее всего два хита: «Ты моя нежность» и «Я не твоя война».

«Я же ведь не могу всю жизнь петь эти две песни. Макс, когда написал песню «Ты моя нежность», так и успокоился на этом. С ней одной мы и ездили по городам», — рассказала певица.

При этом звезда утверждает, когда она пришла в компанию, Макс обещал писать для нее рок, а также организовать дуэт с Мэнсоном.

На слова Фадеева о том, что его артисты практически находились у него на обеспечении и им покупалось все, включая личные средства гигиены (шоу «Алена, блин»), Наргиз засмеялась.

«Я однажды попросила у него ушные мониторы, мне отказали. О каких платьях, о каких образах он говорит? Я все создавала сама. В конце концов я собрала себе за 5 лет свою собственную команду, где у меня была и есть ассистентка, водитель… Все те люди, которые мне должен был предоставить мой лейбл. Они мне никого не предоставляли. А если кого-то предоставляли, то этот человек улетал к черту на второй уже день из-за своей некомпетентности», — прокомментировала звезда.

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«Прибыли больше нет»: Наргиз объяснила, почему Фадеев распустил лейбл
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