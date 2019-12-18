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Михаил Борисов объяснил, почему больше не снимается в кино

По словам известного телеведущего, зрителя сегодня привлекают только популярные артисты.

Михаил Борисов объяснил, почему больше не снимается в кино
Борисов рассказал, какие женщины ему нравятся/http://globallookpress.com/

Ведущий программы «Русское лото» Михаил Борисов заявил, что ему перестали предлагать роли в кино. Как он считает, скорее всего, режиссерам он не подходит по типажу.

«Сейчас кинорынок сузился, иногда переключаешь каналы, а там одни и те же лица. Зрителя привлекают популярные артисты. Неизвестный человек не соберет приличную аудиторию», — считает Борисов.

Михаил Борисов. Фото
Борисова не зовут сниматься в кино/Кадр из программы «Судьба человека»

Как сказал телеведущий, есть роли, которые он хотел бы сыграть. Прежде всего — это король Лир и Иосиф Сталин. Правда, как отметил телеведущий, он чуть выше «отца всех народов», поэтому вряд ли подобную роль ему предложат.

Также телеведущий ответил на вопрос, благодаря чему ему удается покорять слабый пол. Как известно, у режиссера приличная армия поклонниц. Он просто очень внимательно относится к дамам. Телеведущему нравятся маленького роста, кокетливые и очаровательные женщины. Она вызывают у него умиление, восторг и любопытство.

А вот дамы, которые выше его, Борисова не привлекают. Они ему кажутся чересчур самостоятельными и автономными. Такие, как он отметил, не нуждаются в его опеке, сообщает «СтарХит».

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Михаил Борисов объяснил, почему больше не снимается в кино
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