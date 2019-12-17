Экс-жена хоккеиста Зайцева ответила на обвинения бывшего мужа и его родственников

В ноябре у девушки прямо на улице похитили детей. Это сделал Никита Зайцев со своим отцом. Он так и не вернул дочерей маме.

Известный хоккеист Никита Зайцев недавно оказался в центре скандала. Он живет в Канаде, но вернулся в Россию и прямо на улице похитил детей у своей бывшей жены Маргариты Зайцевой. Эта новость облетела зарубежные и российские СМИ. Вскоре отец спортсмена стал выкладывать в Сеть видео со скрытых камер видеонаблюдения, установленных в особняке, где жила Маргарита. На одних кадрах девушка долго игнорирует плачущую дочку, а на других проводит время с голым мужчиной.

Пока сам Зайцев отмалчивается, его близкие обвиняют Маргариту в том, что она плохая мать, которая любит тусоваться с подругами, что она якобы употребляет запрещенные вещества. Чтобы разобраться в произошедшем, бывшая жена хоккеиста пришла на передачу «Прямой эфир». Девушка раскрыла все подробности того страшного дня. Она отметила, что Никита забрал двух дочек вместе со своим отцом Игорем, а также был еще и третий мужчина, которого она не знает.

В той потасовке пострадала няня малышей. Женщине порвали ухо. Сейчас она находится за границей, так как опасается за свою безопасность. В студии была показана переписка между Маргаритой и Никитой, которая произошла вскоре после рождения второго ребенка. Тогда хоккеист отказался приехать и поддержал супругу. Уже тогда спортсмен унижал супругу и заверял, что она должна «ползать на коленях», так как с ней «возятся чужие люди». Он угрожал вышвырнуть девушку из дома.

Маргарита за прошедшие три недели пыталась отыскать дочек. Она была в квартире, где, по словам Зайцева, должны были быть дети, но там их не оказалось. Побывала девушка и в особняке хоккеиста, но ей не открыли дверь. Даже полиция не помогла ей в этой ситуации. В студии бывшая жена спортсмена пояснила, почему на кадрах с видеонаблюдения она запечатлена с голым мужчиной.

«Это мой молодой человек на тот момент. Мы с мужем на тот момент уже на протяжении полугода жили каждый своей жизнью. Никита жил с другой девушкой, начинался бракоразводный процесс. Через полгода появились эти видео со скрытых камер. Действия происходят глубокой ночью, дети уже спали. Трехэтажный дом. Получается, люди захотели, понаставили камеры и слили личную жизнь в Интернет», — высказалась Маргарита.

Она также заявила, что не употребляет запрещенных веществ. Перед съемкой девушка сдала анализы, которые потом будут представлены в суде. Известно, что хоккеист зарабатывает 31 миллион долларов в год. Его бывшая жена намерена потребовать 30% от его дохода в качестве алиментов на содержание двоих детей. Встречный иск сделал и сам Зайцев. Он тоже хочет получать алименты от бывшей жены. Маргарита призналась, что родители спортсмена ранее уже отнимали у нее детей. Однажды она не видела дочерей полтора месяца. «Я ездила искала. Мне подсказали, где они могут находиться. Они оказались в санатории одни с няней, а родители были в Канаде с Никитой», — вспомнила девушка. Гости в студии жарко спорили, но рассудить, кто прав в этой ситуации, может только суд.