«Не трогай детей!»: российский хоккеист похитил дочерей у бывшей жены

Российский хоккеист, играющий за канадский «Оттава Сенаторз», Никита Зайцев средь бела дня выкрал у бывшей жены детей. Содеянное попало на камеру мобильного телефона.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как несколько мужчин, одетых в темную одежду, хватают на руки ничего не понимающих малышей и бегут с ними в неизвестном направлении. За кадром раздается истошный крик несчастной матери: «Не трогай детей!». Вслед за этим раздается детский плач, но и это не останавливает подельников.

Чуть позже выяснилось, что после развода пострадавшая супруга спортсмена Маргарита подала на Зайцева в суд с требованием алиментов. Мужчина обеспечивать дочерей двух и четырех лет не захотел и пошел на более кардинальные меры – прилетел в Москву и подкараулил бывшую жену, когда та выходила с наследницами на улицу.

Где сейчас находятся дети, Маргарита не знает. Mash же подчеркивает – сам виновник, скорее всего, уже вернулся в Канаду. Для того, чтобы провернуть аферу, Зайцев якобы даже пропустил один из матчей «Национальной хоккейной лиги».