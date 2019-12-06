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«Не трогай детей!»: российский хоккеист похитил дочерей у бывшей жены

Мужчина с подельниками умыкнул малышей у беззащитной женщины средь бела дня.

«Не трогай детей!»: российский хоккеист похитил дочерей у бывшей жены
Женщина с детьми переходят дорогу. Фото: КП/Вислов Иван

Российский хоккеист, играющий за канадский «Оттава Сенаторз», Никита Зайцев средь бела дня выкрал у бывшей жены детей. Содеянное попало на камеру мобильного телефона.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как несколько мужчин, одетых в темную одежду, хватают на руки ничего не понимающих малышей и бегут с ними в неизвестном направлении. За кадром раздается истошный крик несчастной матери: «Не трогай детей!». Вслед за этим раздается детский плач, но и это не останавливает подельников.

Чуть позже выяснилось, что после развода пострадавшая супруга спортсмена Маргарита подала на Зайцева в суд с требованием алиментов.  Мужчина обеспечивать дочерей двух и четырех лет не захотел и пошел на более кардинальные меры – прилетел в Москву и подкараулил бывшую жену, когда та выходила с наследницами на улицу.

Где сейчас находятся дети, Маргарита не знает. Mash же подчеркивает – сам виновник, скорее всего, уже вернулся в Канаду. Для того, чтобы провернуть аферу, Зайцев якобы даже пропустил один из матчей «Национальной хоккейной лиги».

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Тэги:

детиНикита ЗайцевНовости googleОттава Сенаторзпохищениехоккеист
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«Не трогай детей!»: российский хоккеист похитил дочерей у бывшей жены
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