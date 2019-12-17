«Юра ушел от меня»: Крючкова рассказала, почему рассталась со вторым мужем

Актриса Светлана Крючкова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнила свою совместную жизнь с кинооператором Юрием Векслером. От этого брака на свет появился сын Дмитрий в 1981 году.

По словам звезды, Векслер перенес два инфаркта. Причем оба во время ее беременности. Врач ей однажды сказал: «Выбирайте или муж, или сын. Но она ему сказала: «Хочу сохранить и ребенка, и мужа».

«Юра был тяжело больной. Он сердечник. У него с 14 лет юношеская гипертония. С 37 лет ишемия серьезная. Когда у нас не было детей, я заботилась о нем. Когда родился Митя, мое внутреннее внимание все было уже на сыне. Мужчины это переносят тяжело. Вся моя любовь была отдана ребенку. Я понимаю, что я виновата. Юра начал ревновать. Просто буквально. Куплю лампу сыну. А он говорит: «А мне?» А потом Юра стал ревновать к моим успехам. У него началась какая-то жуткая ревность. Однажды он сказал: «Ты чем дальше, тем хуже становишься как актриса», — рассказала она.

При этом Крючкова отметила, что Векслер был умнее ее. «Я всегда его слушала. Незадолго до его смерти мы встретились. К тому времени уже разошлись. Он еще сказал, что я плохо выгляжу. Заметил, что я должна беречь себя, потому что у меня двое детей», — заявила Светлана Крючкова.

При этом звезда заметила, что она не хотела расставаться с кинооператором, но он настоял на разводе. «Юра ушел от меня. Решил разводиться. Он сказал, что мою жизнь заедает. Считал, что мешает мне жить. Человек меня не слышал. Он слышал только себя. Он придумал, что лучше будет так. Я не исключаю, что если бы он не ушел из жизни мы бы снова сошлись и стали жить вместе», — заметила Крючкова.

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