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«Так про каждую говорили»: Майами прокомментировал слухи о романе Фадеева с Серябкиной

Артист видел, что между ними есть теплая дружба.

«Так про каждую говорили»: Майами прокомментировал слухи о романе Фадеева с Серябкиной
Олег Майами. Кадр из шоу "Ходят слухи"

Олег Майами на YouTube-шоу «Ходят слухи» признался, что мечтал когда-то подружиться с Максимом Фадеевым и выйти на один уровень с Ольгой Серябкиной. «Но меня не подпускали», — сказал он.

Майами заявил, что не обижается на слова Серябкиной, которые услышал на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак». И даже понимает ее. «Если бы твоего друга обидели, как бы ты поступила? Она его защищала, это нормальная реакция», — сказал он, имея в виду Фадеева.

Напомним, артистка пожаловалась ведущей, что Олег однажды обманул продюсера на деньги. Кроме того, заявила, что он довольно распущенно ведет себя с женщинами.

Артист также прокомментировал слухи о связи Серябкиной с владельцем лейбла MALFA.

«Так про каждую говорили, что у нее роман с Фадеевым. А она просто была приближенная, они постоянно работали вместе. У меня нет фактов, я не могу сказать, что видел, будто они спали вместе», — высказался музыкант.

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«Так про каждую говорили»: Майами прокомментировал слухи о романе Фадеева с Серябкиной
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