«Так про каждую говорили»: Майами прокомментировал слухи о романе Фадеева с Серябкиной

Олег Майами на YouTube-шоу «Ходят слухи» признался, что мечтал когда-то подружиться с Максимом Фадеевым и выйти на один уровень с Ольгой Серябкиной. «Но меня не подпускали», — сказал он.
Майами заявил, что не обижается на слова Серябкиной, которые услышал на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак». И даже понимает ее. «Если бы твоего друга обидели, как бы ты поступила? Она его защищала, это нормальная реакция», — сказал он, имея в виду Фадеева.
Напомним, артистка пожаловалась ведущей, что Олег однажды обманул продюсера на деньги. Кроме того, заявила, что он довольно распущенно ведет себя с женщинами.
Артист также прокомментировал слухи о связи Серябкиной с владельцем лейбла MALFA.
«Так про каждую говорили, что у нее роман с Фадеевым. А она просто была приближенная, они постоянно работали вместе. У меня нет фактов, я не могу сказать, что видел, будто они спали вместе», — высказался музыкант.