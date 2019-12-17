«Так про каждую говорили»: Майами прокомментировал слухи о романе Фадеева с Серябкиной

Артист видел, что между ними есть теплая дружба.

Олег Майами на YouTube-шоу «Ходят слухи» признался, что мечтал когда-то подружиться с Максимом Фадеевым и выйти на один уровень с Ольгой Серябкиной. «Но меня не подпускали», — сказал он.

Майами заявил, что не обижается на слова Серябкиной, которые услышал на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак». И даже понимает ее. «Если бы твоего друга обидели, как бы ты поступила? Она его защищала, это нормальная реакция», — сказал он, имея в виду Фадеева.

Напомним, артистка пожаловалась ведущей, что Олег однажды обманул продюсера на деньги. Кроме того, заявила, что он довольно распущенно ведет себя с женщинами.

Артист также прокомментировал слухи о связи Серябкиной с владельцем лейбла MALFA.