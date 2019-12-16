Онлайн-кинотеатр перенес показ сериала «Эпидемия»

Не все в порядке с сериалом Павла Костомарова «Эпидемия». 14 декабря, через два дня после выхода, онлайн‑кинотеатр Premier убрал возможность просмотра пятого эпизода, также был удален анонс шестой серии да и вообще проект перенесли на февраль 2020 года, сообщает Медиазона.

Пресс-служба кинотеатра подготовила релиз, согласно которому перенос связан с успехом нового сезона «Полицейского с Рублевки». Да и в целом, дела у онлайн-сервиса идут просто отлично и поэтому, чтобы не нагружать зрителей еще одним хорошим сериалом, его решили перенести на следующий год. Вот так, прямо посреди сезона, показав уже 4 серии.

По сюжету «Эпидемия» это история о подмосковной семье, которая вместе с другими выжившими спасается от эпидемии смертельного вируса. В пятой серии был эпизод, в котором присутствовали массовые беспорядки и расстрел военными жителей зараженного района.

Создатель сериала Павел Костомаров, после того как узнал об удалении серии, сообщил, что считает случившееся цензурой.