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Онлайн-кинотеатр перенес показ сериала «Эпидемия»

После показа первых четырех серий проект внезапно сняли с эфира.

Онлайн-кинотеатр перенес показ сериала «Эпидемия»
Премьера сериала "Эпидемия". Фото: КУДРЯВЦЕВА ЛАРИСА / Архив "ЭГ"

Не все в порядке с сериалом Павла Костомарова «Эпидемия». 14 декабря, через два дня после выхода, онлайн‑кинотеатр Premier убрал возможность просмотра пятого эпизода, также был удален анонс шестой серии да и вообще проект перенесли на февраль 2020 года, сообщает Медиазона.

Пресс-служба кинотеатра подготовила релиз, согласно которому перенос связан с успехом нового сезона «Полицейского с Рублевки». Да и в целом, дела у онлайн-сервиса идут просто отлично и поэтому, чтобы не нагружать зрителей еще одним хорошим сериалом, его решили перенести на следующий год. Вот так, прямо посреди сезона, показав уже 4 серии.

По сюжету «Эпидемия» это история о подмосковной семье, которая вместе с другими выжившими спасается от эпидемии смертельного вируса. В пятой серии был эпизод, в котором присутствовали массовые беспорядки и расстрел военными жителей зараженного района.

Создатель сериала Павел Костомаров, после того как узнал об удалении серии, сообщил, что считает случившееся цензурой.

«Никаких технических причин, чтобы это случилось, как я понимаю, не может быть. Остается одно — сделать вывод, что это цензура», — сообщил режиссер проекта.

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Павел КостомаровСериалСериал «Эпидемия»
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Онлайн-кинотеатр перенес показ сериала «Эпидемия»
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