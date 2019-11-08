«Снова играю врача, только уже непьющего»: Александр Яценко — о роли в сериале «Эпидемия»

Актер появился на премьере фантастического проекта в исторической усадьбе Салтыковых-Чертковых с глубоко беременной молодой женой Ксенией.

Спецкору Teleprogramma.pro актер Александр Яценко рассказал о своей новой роли и переменах в жизни.

— В «Эпидемии» мне снова досталась роль врача Скорой помощи (фильм «Аритмия», где Яценко сыграл доктора, получил множество наград — Прим. ред.), только теперь непьющего и плохо видящего, вот и все различие. Главное, что запомнилось из съемочного процесса – было очень холодно, мы постоянно мерзли, хоть нас и утепляли. Как в песни – зима, холода, одинокие дома…

На вопрос, чем для него будет ознаменован уходящий год, актер с большой нежностью посмотрел на супругу (Ксения Иванова — выпускница продюсерского факультета ГИТИСа) и не смог сдержать улыбки.

— В первую очередь, появлением детей! У меня в прошлом году появился сын Арсений, и в этом году, уже через месяц родится еще один. Так что я скоро стану многодетным отцом (от первого брака с гримером Мариной Рожковой у Яценко подрастает четырехлетний сын Мирослав — Прим. ред.). Если вдруг не будет работы в кино, начну пользоваться льготами многодетного отца (смеется).

Сериал «Эпидемия» снят режиссером Павлом Костомаровым по мотивам одноименного мирового бестселлера Яны Вагнер «Вонгозеро». Восьмисерийная история рассказывает о смертельном вирусе, вспышка которого в считанные дни ставит под угрозу жизнь всех жителей планеты.

Главные герои фильма бегут из столицы, где вводят карантин, пустеют улицы, люди умирают сотнями, а на охоту выходят мародеры. Осознавая смертельную опасность, главный герой пытается спасти свою семью любой ценой и везет всех на необитаемый остров в Карелии.

Показ сериала «Эпидемия» стартует на видеоплатформе PREMIER 14 ноября.