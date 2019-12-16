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«Наш брак себя изжил»: Крючкова объяснила, почему развелась с первым мужем

Актриса была замужем за поэтом и актером Михаилом Стародубом.

«Наш брак себя изжил»: Крючкова объяснила, почему развелась с первым мужем
Крючкова объяснила, почему развелась с первым мужем/http://globallookpress.com/

Актриса Светлана Крючкова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала, почему развелась с первым мужем актером и поэтом Михаилом Стародубом. Вместе они были четыре года. Познакомились молодые люди во время учебы в школе-студии МХАТ.

«Я его не видела уже более сорока лет. Мы познакомились во МХАТе. Он играл на гитаре и пел. Был похож на Андрея Миронова. Я, конечно, влюбилась. Перед началом второго курса мы уже поженились. Я с Мишей приехала в Кишинев. Представила его родителям. Папа не разрешил мне менять фамилию. Я так и осталась Крючкова», — заявила она.

По словам актрисы, Михаил Стародуб учил ее петь и читать стихи. «Он прекрасно пародировал. Я влюбилась в его талант. Мы были слишком молоды. У него своя жизнь, у меня своя. Мы четыре года считались мужем и женой. Конечно, порой делали друг другу обидное. Он, например, говорил мне: «Ты страшная, как печка». Так он ревновал меня», — заметила актриса.

Как добавила звезда картины «Большая перемена», Михаил считал, что она должна стирать его рубашки, а не заниматься актерской деятельностью. «Наш брак себя изжил. Наши пути в итоге разошлись», — заявила Светлана Крючкова.

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Тэги:

Андрей МироновМихаил СтародубПрограмма "Судьба человека"Светлана Крючкова
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«Наш брак себя изжил»: Крючкова объяснила, почему развелась с первым мужем
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