«Было ощущение, что я на материнских руках»: Крючкова пережила клиническую смерть

Актриса Светлана Крючкова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала, как в 2006 году перенесла клиническую смерть.

«Я не люблю говорить про болезни. Но раз у нас программа «Судьба человека», то скажу. 26 января 2006 года у меня была клиническая смерть. Меня буквально вернули к жизни с того света», — заявила Светлана Крючкова.

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Как сказала звезда, ранее она перенесла несколько операций под наркозом. «Мальчик-анестезиолог дал мне наркоз. А я вдруг перестала дышать. Он сказал: «Она не дышит». Заведующий реанимацией, к счастью, шел мимо. Он открыл дверь и вернул меня жизни. Он анестезиолог сам, что меня и спасло», — сказала звезда.

По словам Светланы Крючковой, врач позвонил ей через несколько дней. Она его не узнала. Но когда он произнес: «Это твой ангел», то она сразу все вспомнила. «Я ничего не видела. Было ощущение, что я на материнских руках. Я ощущала любовь со всех сторон и доброжелательность. Никаких завистливых взглядов», — заметила известная актриса.

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