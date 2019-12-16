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Компания Mail.Ru Group создаст свой YouTube

Уже в следующем году в России появится конкурент всемирно известного видеохостинга.

Компания Mail.Ru Group создаст свой YouTube
Youtube. Фото: youtube

В 2020 году  Mail.Ru Group планирует запустить свой видеохостинг, который будет подбирать контент на основе персональных предпочтений пользователя. Ну, то есть это будет как YouTube, но немного иначе. Как рассказывает издание РБК, генеральный директор компании Mail.Ru Борис Добродеев объяснил, зачем делать наш аналог уже существующего сервиса со всемирной известностью.

В данный момент нет даже информации о названии новинки, не говоря уже о каких-то подробностях. Известно только то, что новый сервис будет по каким-то уникальным алгоритмам подбирать видео индивидуально для каждого пользователя. То есть если вы любите видео со смешными котиками, то именно этих котиков сервис вам и предложит посмотреть.

Не совсем понятно все же, как новинка планирует конкурировать за аудиторию с уже имеющимся гигантом YouТube. Стоит также отметить, что российский видеохостинг Rutube активно существует с 2006 года, но ему даже близко не удалось добраться до высот YouТube.

 

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Компания Mail.Ru Group создаст свой YouTube
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