Ивлеева и Батрутдинов пришли спросить у Медведева про YouTube

5 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев провел ежегодную встречу с представителями российских телеканалов «Разговор с Дмитрием Медведевым», в ходе которой подвел итоги работы правительства страны и прокомментировал самые знаковые события прошедшего года. В этом году представители сразу 20 телеканалов могли задать свои вопросы премьер-министру и получить на них честные ответы.

На пресс-конференции оказались не только представители центральных телеканалов, но и гости из индустрии развлечения, которых никто не ожидал увидеть на таком серьезном мероприятии. Например телеканал ТНТ отправил своего представителя Тимура Батрутдинова, а за «Пятницу» отвечала Анастасия Ивлеева, между прочим, обладательница премии ТЭФИ. Телеканал СТС представила бывшая участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова, а от канала «Карусель» на встречу пришла… школьница.

Вопрос Ивлеевой премьеру был связан с обсуждаемым законом о надежном интернете. Телеведущая и блогер поинтересовалась, не закроют ли в связи с новыми требованиями YouTube.

«Никто ничего закрывать не собирается, YouTube как был, так и останется. И те, кто зарабатывает, будут зарабатывать», — ответил Медведев.