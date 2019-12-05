НОВОСТИ

Ивлеева и Батрутдинов пришли спросить у Медведева про YouTube

Представители 20 телеканалов собрались на разговор с председателем правительства.

Ивлеева и Батрутдинов пришли спросить у Медведева про YouTube
Анастасия Ивлеева. Фото: эфир телеканала "Россия 1"

5 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев провел ежегодную встречу с представителями российских телеканалов «Разговор с Дмитрием Медведевым», в ходе которой подвел итоги работы правительства страны и прокомментировал самые знаковые события прошедшего года. В этом году представители сразу 20 телеканалов могли задать свои вопросы премьер-министру и получить на них честные ответы.

Участники разговора с Дмитрием Медведевым. Фото: кадр эфира телеканала "Россия 1"
Участники разговора с Дмитрием Медведевым. Фото: кадр эфира телеканала «Россия 1»

На пресс-конференции оказались не только представители центральных телеканалов, но и гости из индустрии развлечения, которых никто не ожидал увидеть на таком серьезном мероприятии. Например телеканал ТНТ отправил своего представителя Тимура Батрутдинова, а за «Пятницу» отвечала  Анастасия Ивлеева, между прочим, обладательница премии ТЭФИ. Телеканал СТС представила бывшая участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова, а от канала «Карусель» на встречу пришла… школьница.

Вопрос Ивлеевой премьеру был связан с обсуждаемым законом о надежном интернете. Телеведущая и блогер поинтересовалась, не закроют ли в связи с новыми требованиями YouTube.

«Никто ничего закрывать не собирается, YouTube как был, так и останется. И те, кто зарабатывает, будут зарабатывать», — ответил Медведев.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ИвлееваДмитрий МедведевТимур БатрутдиновЮлия Михалкова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ивлеева и Батрутдинов пришли спросить у Медведева про YouTube
Интересно?
Поделись с друзьями: