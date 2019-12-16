«Сексуальные фантазии ведут к творческому подъему»: Киркоров высказался о Леонтьеве с плеткой

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ оценил недавний выход в свет своего друга Валерия Леонтьева. Музыкант, напомним, появился на публике с плеткой из магазина для взрослых, чем немного смутил присутствующих.

«Это не садо-мазо. Это БДСМ. Это нормально. Что тут плохого? Сексуальные фантазии ведут к творческому подъему. А, вообще, я рос в серьезном семействе. Мне даже неловко обсуждать такие темы. Я сейчас удовлетворяю свои потребности, как хочу», — заметил он.

Между тем журналисты стали спрашивать самого Валерия Леонтьева, почему он вышел в свет с плеткой. «Вы лукавите, что только по телевизору смотрите садо-мазо?» — спросили знаменитость акулы пера.

«Ну, я тренировался немного. Пару дней. Если честно, этот период у меня прошел. Я серьезный вдумчивый человек. В этом нет никакого риска. У меня же есть жена. Часть года она живет в Америке, часть в России. Мы по скайпу общается. Как удовлетворяем сексуальные потребности? Она приезжает, обходимся в эти сроки. Кстати, она меня не ревнует к поклонницам. Да и девочек вокруг меня все меньше, все-таки возраст», — заявил популярный исполнитель, которому в этом году исполнилось 70 лет.