«Обожаю народное творчество!»: Басков посмеялся над Киркоровым и собой

Певец Николай Басков в очередной раз доказал, что иногда бывает полезно посмеяться над собой, особенно представителям современного шоу-бизнеса. Артист выложил в своем официальном аккаунте Instagram забавную фотографию от своего поклонника. На фото не самые счастливые Филипп Киркоров и Николай Басков сидят в машине и смотрят в камеру, а над ними надпись: «Помни. Покупая корм (для кошек) ты кормишь и этих двух котов». В большинстве случаев артисты просто проигнорировали бы подобное творчество, но Николай от души посмеялся над картинкой и даже выложил ее у себя.

«Обожаю народное творчество!» — посмеялся артист.

Комментаторы оценили чувство юмора исполнителя и заметили, что артисты на фото действительно похожу на двух, не самых довольных жизнью котов.

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Напомним, Киркоров и Басков приняли участие в рекламном ролике одного из брендов кошачьего корма.