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Деньги на ветер: в России окупились всего 8 фильмов из 68

Картины получающие денежную поддержку от государства чаще всего проваливаются в прокате.

Деньги на ветер: в России окупились всего 8 фильмов из 68
Александр Ревва и его супруга Анжелика. Фото: КУДРЯВОВ БОРИС/Архив "ЭГ"

Несмотря на все попытки поднять российское кинопроизводство и изредка встречающиеся самородки вроде «Движения вверх» и «Легенды №17», ситуация в стране все еще не очень позитивная. По итогам расследования издания RBC, оказалось, что всего восемь картин получивших материальную государственную поддержку окупили свое производство. А вот еще 60 картин, получивших деньги от государства, с треском провалились в прокате.

Зрители оценили такие картины как «Т-34», «Бабушка легкого поведения — 2», «Любовницы», «Трезвый водитель» и «Миллиард», «Давай разведемся», «Верность» и «Балканский рубеж».

Напомним, чтобы фильм можно было считать успешным с коммерческой точки зрения, ему необходимо собрать в прокате в два раза больше, чем на него было потрачено. Примерно половину кассовых сборов забирают кинотеатры, еще около 15% достается дистрибьютору, продюсерам остается около 35% кассовых сборов.

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Тэги:

"Балканский рубеж""Т-34"Бабушка лёгкого поведениякиносубсидии
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Деньги на ветер: в России окупились всего 8 фильмов из 68
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