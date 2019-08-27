КИНО

«Легенда № 17» назван самым популярным отечественным фильмом 21 века

Киноленте активно ставили оценки зрители разных возрастов.

«Легенда № 17» назван самым популярным отечественным фильмом 21 века
Данила Козловский сыграл легендарного Валерия Харламова. Фото: Komsomolskaya Pravda

Ко Дню российского кино (27 августа) аналитики портала «Кино Mail.ru» проверили статистику и заявили, что самым популярным российским фильмом 21 века стала лента «Легенда № 17». Ей чаще всего ставили оценки зрители разных возрастных категорий.

Напомним, этот фильм вышел в 2013 году. Сюжет рассказывает об исторических событиях — первом хоккейном матче «Суперсерии СССР — Канада» 1972 года. Именно тогда на льду блистал легендарный советский спортсмен Валерий Харламов. Картина посвящена его биографии, главную роль сыграл популярный актер Данила Козловский. Кстати, два года назад этот фильм уже признавали самым популярным у отечественного зрителя.

Также, кроме «Легенды № 17», пользователи сайта активно ставили оценки таким русским фильмам, как «В спорте только девушки», «9 рота», «Левиафан», «Битва за Севастополь», «Сталинград» и «Жмурки».

А какой ваш любимый отечественный фильм 21 века?

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Данила Козловскийкино-рейтингЛегенда №17

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«Легенда № 17» назван самым популярным отечественным фильмом 21 века
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