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Эволюция Железного Человека: Роберт Дауни-младший станет ведущим

Актеру доверили вести новое Youtube-шоу.

Эволюция Железного Человека: Роберт Дауни-младший станет ведущим
Роберт Дауни-младший. Фото: Jeff Gritchen/ZUMAPRESS.com

Карьера в качестве Железного Человека в фильмах от Marvel дала Роберту Дауни-младшему  широкий простор для выбора дальнейшего жизненного пути. В ближайшее время актер попробует себя в роли ведущего нового Youtube-шоу The Age of A.I. , которое будет посвящено развитию современных технологий в общем, и обсуждению искусственного интеллекта и его влияния на наш мир в частности.

Создатели обещают показать восемь полноценных эпизодов, в каждом из которых будет обсуждаться определенная проблема современног омира и адекватное ее решение, не без помощи искусственного интеллекта. Вести шоу будет Роберт Дауни-младший, премьера состоится уже на следующей неделе, 18 декабря. У пользователей YouTube Premium будет определенное преимущество, они смогут сразу посмотреть несколько серий, впрочем обычных пользователей сервиса обделять никто не будет, просто придется подождать еженедельного выхода каждой новой серии.

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Тэги:

YouTubeИскусственный интеллектРоберт Дауни-младший
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Эволюция Железного Человека: Роберт Дауни-младший станет ведущим
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