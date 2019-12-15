Эволюция Железного Человека: Роберт Дауни-младший станет ведущим

Карьера в качестве Железного Человека в фильмах от Marvel дала Роберту Дауни-младшему широкий простор для выбора дальнейшего жизненного пути. В ближайшее время актер попробует себя в роли ведущего нового Youtube-шоу The Age of A.I. , которое будет посвящено развитию современных технологий в общем, и обсуждению искусственного интеллекта и его влияния на наш мир в частности.

Создатели обещают показать восемь полноценных эпизодов, в каждом из которых будет обсуждаться определенная проблема современног омира и адекватное ее решение, не без помощи искусственного интеллекта. Вести шоу будет Роберт Дауни-младший, премьера состоится уже на следующей неделе, 18 декабря. У пользователей YouTube Premium будет определенное преимущество, они смогут сразу посмотреть несколько серий, впрочем обычных пользователей сервиса обделять никто не будет, просто придется подождать еженедельного выхода каждой новой серии.